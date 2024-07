Proposta Buda: “Una partita del cuore anche a Cesenatico”

La “Partita del cuore” andata in scena nei giorni scorsi a L’Aquila e “passata alla storia” per l’assist di Matteo Renzi ad Elly Schlein è piaciuta anche all’ex sindaco di Cesenatico Roberto Buda che – dopo aver visto in tv la sfida tra la Nazionale Politici e la Nazionale Cantanti in favore dell’ospedale pediatrico del Bambin Gesù e del reparto pediatrico dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila – ha lanciato via social una proposta.

“Ho visto giocare diversi amici tra cui Jacopo Morrone, Licia Ronzulli, Moreno il Biondo – spiega Buda -. Anche io a suo tempo ho giocato nella Nazionale Sindaci al “Manuzzi” a Cesena. Ci possono essere giudizi diversi su questi eventi ma credo che davanti ai toni spesso esagerati che la politica ogni tanto manifesta certi eventi aiutino a rimettere le cose nel giusto orizzonte. Ammetto che mi è anche venuta voglia di giocare a calcio (a dire la verità non mi è mai andata via in tutta la mia vita). Lancio una proposta al sindaco Matteo Gozzoli: facciamo qualcosa di simile a Cesenatico. Una squadra di amministratori locali riusciamo a farla e magari sfidiamo artisti e sportivi famosi del territorio o la stessa nazionale cantanti (basta chiedere a Moreno il Biondo so che ogni tanto fanno partite di allenamento). Potremmo giocare allo Stadio di Cesenatico per sostenere una delle numerose realtà del nostro territorio che si impegna per aiutare le persone”.