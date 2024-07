Bolkestein, il Sib perde la pazienza: “Pronti a chiudere gli ombrelloni”

Il problema è che, mentre il Governo nicchia, gli Enti concedenti (Comuni e Autorità di sistema Portuale) stanno procedendo a emanare i bandi per la riassegnazione delle concessioni demaniali. Tutti procedimenti assunti senza le indicazioni del Governo: “L’assemblea nazionale del sindacato, preso atto di questa pericolosa situazione che mette in rischio migliaia di posti di lavoro e la stessa immagine turistica dell’Italia – ha concluso il presidente del S.I.B. – ha deciso di continuare la mobilitazione della categoria con una pluralità di iniziative sindacali che si svolgeranno nelle prossime settimane, compresa la chiusura degli ombrelloni in tutt’Italia, qualora si dovesse arrivare alla pausa estiva dei lavori parlamentari senza che sia stato emanato alcun provvedimento che colmi l’attuale vuoto legislativo fonte di caos amministrativo. Spiegheremo ai clienti il ruolo e la funzione della balneazione attrezzata italiana, frutto di professionalità ed esperienza. Chiariremo, poi, che, con una errata applicazione della Bolkestein, non solo non ci saranno più spiagge libere, ma, soprattutto, non si verificheranno riduzioni di tariffe, piuttosto l’esatto contrario, come già avvenuto in quelle località dove si è provveduto con le gare”.