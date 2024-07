Cesenatico celebra la sua trentatreesima Bandiera Blu

La Bandiera Blu

La Bandiera Blu, importante riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, viene assegnata ogni anno in 49 paesi, con il supporto del UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale ed è riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Sono molto felice di essere qui a celebrare nuovamente questo riconoscimento. Quando ci si abitua alle cose belle è buon segno ma non per questo dobbiamo dimenticarcene il valore. Abbiamo ottenuto la Bandiera Blu per trentatreesima volta e potersi fregiare di questo vessillo certifica che Cesenatico ha la certezza di un mare pulito e di una spiaggia sostenibile ed inclusiva che si migliora anno dopo anno. Ringrazio il presidente Mazza per esserci venuto a trovare ancora una volta e ringrazio tutti gli operatori del settore che con il loro impegno permettono alla collaborazione pubblico-privata di essere vincente. Un plauso va agli uffici comunali che hanno completato tutte le procedure che anno dopo anno prevedono criteri più stringenti», le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.