Il sindaco di Rimini: “Querelo chi diffonde bugie sulla salute del nostro mare”

Prima il ringraziamento “a tutte le persone che amano il nostro mare e non hanno timore di spendersi in prima persona per difenderlo dai poveretti che non vale la pena neanche definire troll o haters: cretini e poveretti è più che sufficiente”, poi l’assicurazione che l’Amministrazione comunale, “oltre al ringraziamento, affiancherà in ogni caso azione legale nei confronti di chi non si ferma all’opinione seppur meschina ma propaga informazioni false sulla salute dell’Adriatico”.

Così il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad interviene, in una lettera aperta, sui post pubblicati sui social che denigrano il mare dell’Emilia-Romagna.

“Nei giorni scorsi – osserva – ho già attivato gli uffici per definire una causa civile contro una pagina Facebook, ovviamente originata in un’altra regione affacciata sul mare, che vaneggiava di problemi ovviamente inesistenti.