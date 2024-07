Da Milano Marittima a Cesenatico in bici, anziano si perde. L’intervento della Polizia

Negli ultimi giorni, per i posti di controllo, sono state impiegate 26 pattuglie. Nello specifico sono stati numerosi i controlli, anche approfonditi, nei parcheggi di solito oggetto di soste notturne da parte di carovane di soggetti con pregiudizi di polizia, quali truffe agli anziani, per monitorarne il comportamento e disincentivarne l’eventuale idea di commettere azioni contrarie alla legge.

Nei 24 posti di controllo svolti dalle volanti, nonché nei numerosi interventi effettuati da personale in divisa e in abiti civili, sono stati controllati 144 veicoli e oltre 270 persone, di cui quasi 50 stranieri e una ventina di minorenni. Nella circostanza sono state elevate anche alcune contravvenzioni al Codice della Strada per infrazioni tra le quali alcune per guida senza cintura di sicurezza, con decurtazione di punti sulla patente.

Un 40enne di Bolzano è risultato gravato da due provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza di Bolzano di conversione di pena pecuniaria in libertà controllata e di presentazione all’autorità di P.S. per un totale di 10 giorni, con obbligo di permanenza in abitazione nelle ore notturne. L’uomo li sconterà nei giorni che seguono, pur trovandosi in vacanza in Riviera.

Da segnalare, infine, i numerosi episodi di liti, aggressioni in strada, per lo più in orario notturno e sempre per futili motivi, che hanno impegnato le volanti del Presidio di Polizia con necessità, il più delle volte, di ricomporre i dissidi scaturiti dai contendenti oppure di avvisare gli stessi delle procedure per sporgere querela per i fatti in cui sono rimasti coinvolti.