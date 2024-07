Beach tennis, brindano Lucia Bazzocchi ed Edoardo Paganelli

Negli sport da spiaggia Cesenatico continua a riscuotere successi. Lo scorso fine settimana sono arrivate due affermazioni prestigiose nel Beach Tennis. Lucia Bazzocchi – numero 73 della classifica mondiale ITF – si é portata a casa tre titoli: Campionessa italiana di singolo over 40, Campionessa italiana di doppio over 40, Campionessa Italiana di doppio over 45. Ha fatto il pieno e adesso punta a ripetersi ai mondiali di Cesenatico in programma dal 2 all’8 settembre.