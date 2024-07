Cesenatico si tinge di giallo tra cultura e turismo. Torna Cesenatico Noir

Torna in città il viaggio negli angoli più oscuri e misteriosi della società del presente e del passato, torna Cesenatico Noir che attraverso le pagine dei romanzi degli autori più amati e seguiti nel panorama italiano racconta il giallo, il mistery e il thriller.

Giunto alla settima edizione il festival, ideato dal giornalista e scrittore Stefano Tura, si consolida come uno degli appuntamenti di maggior rilievo dell’estate sia dal punto di vista culturale sia da quello turistico divenendo un punto di riferimento irrinunciabile per gli autori, le case editrici e i tanti lettori e appassionati di questo genere di narrativa.

Si svolgerà dal 25 al 28 luglio a Cesenatico con tanti appuntamenti e un calendario fitto di incontri grazie all’impegno del Comune di Cesenatico e di Confesercenti.

Gli eventi, tutti gratuiti, si terranno tra piazza Ciceruacchio e la suggestiva terrazza del Grand Hotel, nel cuore di Cesenatico, dove il pubblico potrà ascoltare dal vivo le storie avvincenti e misteriose degli scrittori tanto amati e conosciuti dal grande pubblico anche attraverso le serie televisive.

Protagonisti, la vice-questore Vanina Guarasi, nata dalla fantasia della scrittrice siciliana, Cristina Cassar Scalia, considerata l’erede femminile di Camilleri, dai cui romanzi è nata la serie tv andata in onda di recente su Mediaset.

I gialli storici e ricchi di fascino e mistero di Marcello Simoni, i gialli-rosa di Chiara Moscardelli fino a quelli ambientati nelle zone di conflitto a firma di Tullio Avoledo.

Ospite d’eccezione sarà Donato Carrisi, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo, tradotto in trenta paesi del mondo con oltre 5 milioni di copie vendute, che incontrerà il pubblico nella doppia veste di autore e regista, protagonista della serata del festival dedicata al cinema di genere, il 28 luglio. Al termine dell’incontro, nella suggestiva cornice di Piazza Ciceruacchio, verrà proiettato il film thriller, “La ragazza nella nebbia”, del 2017, con il quale Carrisi ha vinto il Premio David di Donatello come miglior regista.

“La città é pronta ad accogliere la settima edizione di Cesenatico Noir, – sottolinea il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli -un appuntamento fisso che porta Cesenatico al centro della letteratura e della narrazione nazionale. Siamo felici di poter riabbracciare scrittrici e scrittori e siamo certi che il pubblico risponderà presente come sempre. Grazie al direttore artistico Stefano Tura e a Confesercenti per l’impegno e il sostegno consueto”

“Un ringraziamento al Comune di Cesenatico e Stefano Tura – aggiunge Cesare Soldati Vicepresidente Confesercenti Ravenna-Cesena, che continuano a credere nella validità di un evento capace di coniugare turismo, cultura e valorizzazione del territorio in modo molto efficace e che vede Confesercenti impegnata a tutti i livelli per la sua buona riuscita”.

“Si dice che il settimo anno sia quello della crisi. Ma questo proverbio non vale per “CesenaticoNoir”, un festival che cresce ogni anno di più e continua a raccogliere consensi – afferma il direttore artistico, Stefano Tura – Libri, cinema, musica e spettacolo. In soli quattro giorni questa rassegna è in grado di offrire al pubblico una serie di appuntamenti, capaci di attrarre non solo gli appassionati di gialli ma anche turisti, famiglie e lettori che, come tradizione da ormai sette anni, attendono l’ultima settimana di luglio per venire a Cesenatico ad incontrare artisti e scrittori. Tutto grazie ad un ottimo lavoro organizzativo ed alla preziosa collaborazione tra istituzioni locali”.