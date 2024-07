Concerti all’alba, domenica risveglio con Lara Ferrari trio

Biografia musicisti:

, cantante, con una voce calda e black, dolce ed espressiva, pianista, si muove attraverso vari mondi musicali, tutti riletti secondo il suo stile personale, dallo swing travolgente anni ’30 e ’40 (Ella Fitzgerald, ad esempio), passando per il rock’n’roll anni ’60 (Beatles, Rolling Stones), ai classici funk-soul e Motown anni ’70 (Otis Redding, Etta James, Aretha Franklin), fino ad Adele, Rihanna, ad Amy Winehouse, a cui ha dedicato l’album, ideato con Mauro Negri, “Jazz 4Amy” (2021, con Fiorenzo Delegà e Federico Negri). Dal 2016 è diventata la nuova frontgirl dei Sugarpie and The Candymen, di cui fanno parte anche Jacopo Delfini e Renato Podestà. Coi Sugarpie è stata ospite di festival in Svizzera, Francia, Germania, Olanda, New Orleans, Istanbul, Georgia, Cipro, Dubai (Expo 2020), Umbria Jazz (2017, 2022, 2023), Casa del Jazz (Roma), Montecarlo (2024) ed ha inciso “Cotton Candy Club” (2017), “Sweet Classics” (2019) e “Something’s Cookin'” (2022).

, chitarra manouche, armonie vocali, compositore, un grande amore per il jazz, il blues, per una musica che spazia da Django Reinhardt a Brian Wilson, da Duke Ellington ai Beatles, per fare qualche nome. Collabora ancora oggi come chitarra ritmica coi “Django’s Clan” (con Carmelo Tartamella e Carmelo Leotta), porta avanti il progetto “Mister Ripley” (con Andrea Aloisi, Michele Ionis Rusconi, Daniele Tortora) e ha una lunga serie di importanti collaborazioni. È componente storico dei Sugarpie and The Candymen, con cui ha registrato sette album e suonato in jazz club e festival in giro per il mondo. “Sleeping Beauty” (2019) è il primo album a suo nome, con Mauro Negri, Andrea Aloisi, Michele Frigoli, Claudio Ottaviano, Alex Carreri, e l’aiuto di Podestà al mixaggio.

à, chitarra jazz, compositore, armonie vocali, ama praticare diversi generi musicali, blues, jazz, pop, rock, ma anche musica classica, da tutti i quali trae spunto e ispirazione. Cofondatore nel 2004 della band tribal-pop Etnorchestra, dal 2008 è chitarrista, vocalist e arrangiatore dei Sugarpie and The Candymen, con cui ha registrato tutti gli album ed è andato in tour per il mondo. Ha collaborato, in studio e dal vivo, con Renzo Arbore, Nina Zilli, Georgia Ciavatta, Tricia Boutté, Mattia Cigalini, Marco Micheli, Umberto Petrin, Stefania Rava e tanti altri. A suo nome ha pubblicato l’album “Foolish little dreams” (2019) con Gianluca Di Ienno, Roberto Lupo e Sandro Gibellini come ospite.