Escherichia alti, divieto di balneazione a Ponente

Sulla scorta dei rilievi effettuati da Arpae, il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato l’ordinanza temporanea del divieto di balneazione nel tratto di litorale a nord di Cesenatico (Ponente).

Un atto necessario dopo i risultati dei rilievi di martedì 23 luglio che hanno evidenziato una concentrazione di Escherichia Coli superiore al valore limite consentito.

Il divieto temporaneo di balneazione si estende per oltre due chilometri a nord a partire dal molo di ponente. Nel dettaglio da Zadina – Canale Tagliata Nord per una lunghezza di 379 metri, Colonie-Canale Tagliata Sud per 301 metri; e ancora Porto canale Cesenatico Nord per una lunghezza di 1813 metri.