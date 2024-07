Assestamento di bilancio, pesano i 360mila euro per la scuola di viale Torino

L’assestamento

Nella parte corrente si segnalano aggiustamenti ordinari nei capitoli di entrata e di spesa collegati alla ricognizione di metà anno. Nella parte relativa agli investimenti sono presenti € 50.000,00 (che si aggiungono a € 100.000,00 già stanziati) per la progettazione dell’intervento nella scuola elementare “Leonardo da Vinci ” di Ponente; inoltre € 20.000,00 per l’adeguamento della certificazione della prevenzione incendi della scuola materna “La Vela”. Riguardo alla nuova scuola di viale Torino si riscontra da un lato una nuova revisione prezzi di € 260.000,00 come maggiore spesa; dall’altro lato si recepisce il riconoscimento di un primo rimborso ministeriale di € 338.000,00 a fronte della revisione prezzi precedentemente stanziata. Inoltre, sempre in merito alla scuola di Viale Torino, sono già stati stanziati ulteriori € 450.000,00 per l’impiantistica in quanto un cambio della normativa ha imposto nuovi criteri.