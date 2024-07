Sgomberato ex hotel a Valverde

I soggetti sono stati tutti accompagnati in Questura a Forlì per eseguire una corretta identificazione, per poi essere messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per approfondite verifiche, al termine delle quali, 8 sono risultati clandestini sul territorio nazionale.

A carico di questi 8 irregolari sono stati emessi altrettanti provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale da parte del Questore di Forlì-Cesena e di questi, 4, che presentavano profili di maggior pericolosità in relazione ai loro precedenti di polizia, sono stati accompagnati nella mattinata di mercoledì 24 luglio al Centro di Permanenza e Rimpatri di Palazzo San Gervasio di Potenza per il rimpatrio nella nazione d’origine.

Tutti e 10 sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici in concorso e 8 denunciati per la violazione delle normative che regolano il soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari.