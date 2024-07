Allerta meteo, temperature estreme fino a venerdì

Panni freddi sulla fronte e condizionatori accesi h24. Il caldo non dà tregua e Arpae Emilia Romagna ha aggiornato l’allerta meteo per temperature estreme in tutta la Romagna. La canicola infernale ci accompagnerà almeno fino a venerdì.

In seguito, per l’indebolimento del promontorio anticiclonico, correnti atlantiche in arrivo sulla Penisola Italiana favoriranno condizioni di tempo variabile, associate ad una graduale diminuzione delle temperature e alla possibilità di rovesci o temporali anche sul territorio regionale.