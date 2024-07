Polizia Locale: fermati quattro cittadini bulgari con coltelli e arnesi da scasso

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini e del comandante Alessio Rizzo

«Le recenti azioni della Polizia Locale sono degne di note e meritano un grande plauso di merito. I miei complimenti vanno al comandante Rizzo e a tutti gli agenti del nostro comando che stanno lavorando intensamente per permettere a Cesenatico di vivere un’estate sempre più sicura», il commento dell’assessore Mauro Gasperini.

«L’estate è un periodo impegnativo e stiamo cercando di controllare la città in maniera capillare sfruttando le sinergie con le altre forze dell’ordine. I fatti recenti ci hanno permesso di sventare probabili furti che erano in preparazione e questo operato di prevenzione è molto prezioso per la sicurezza di cittadini e turisti. Ci tengo a ringraziare la Polizia Locale di Gatteo per il prezioso aiuto», le parole del comandante Alessio Rizzo.