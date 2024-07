Polizia in azione: controlli a tappeto sul territorio

Nei controlli effettuati dalle volanti della Polizia di Cesenatico sono stati scovati tre pregiudicati, su cui grava l’Avviso Orale del Questore, che comporta per gli interessati, tra le altre cose, l’obbligo di tenere una condotta conforme alla legge, non frequentare altri pregiudicati…

A carico di tutti e tre, rintracciati in compagnia di altri pregiudicati: un albanese di 25 anni, residente in provincia di Rimini, un modenese 46enne, un barese di 47 anni, questi ultimi due entrambi residenti in provincia di Modena, sono stati segnalati ai Questori delle rispettive residenze, per la eventuale valutazione di provvedimenti da adottare nei loro confronti.

Gli equipaggi di Polizia impiegati, anche in abiti civili, per il monitoraggio delle zone di competenza, hanno prestato particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati predatori e alle violazioni della normativa sugli stranieri, controllando quei soggetti che potevano destare interesse per il loro vissuto e per il luogo in cui si trovavano al momento del controllo.

E’ continuato il monitoraggio approfondito anche dei parcheggi di solito oggetto di soste notturne da parte di carovane di soggetti con pregiudizi di polizia, quali truffe agli anziani…, al fine di monitorarne il comportamento e disincentivarne l’eventuale idea di commettere azioni contrarie alla legge.

Continua anche la collaborazione con la Polizia Locale di Cesenatico con controlli a strutture ricettive e zone di sosta di carovane che si accampano nei parcheggi a ridosso della città con l’identificazione di decine di soggetti, spesso anche con precedenti di polizia che, non avendo motivi per rimanere nel territorio della riviera di competenza di questo Presidio di Polizia, sono stati invitati ad andarsene.

Da segnalare, inoltre, che nel corso del controllo a un hotel dismesso, in particolare nel cortile, sono stati recuperati tre monopattini e due biciclette, verosimilmente oggetto di furto, su cui sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari, nonché, rinvenuti oltre 15 grammi di hashish e la somma di 360 euro di cui ignoti si sono disfatti alla vista degli agenti.

Alcuni contenziosi tra villeggianti hanno richiesto l’intervento delle volanti del Presidio di Polizia; si tratta per lo più di liti nate per futili motivi in spiaggia, dovuti alla calura estiva o dovuti all’abuso di alcool (in questo caso di solito episodi verificatisi in orario serale/notturno), che hanno visto, nella maggior parte dei casi, il personale in divisa far da paciere tra i contendenti.

In un caso, comunque, nel corso di un intervento svolto dalla volante a seguito di una lite scoppiata tra un turista e alcuni avventori di uno stabilimento balneare, gli agenti hanno proceduto a una contestazione amministrativa a carico di un 40enne della provincia di Bolzano colto in forte stato di agitazione e ubriachezza, manifestato da notevole alito alcolico e difficoltà di deambulazione. Tutto è stato risolto dal buon senso e professionalità degli operatori della volante del Presidio di Polizia di Cesenatico che sono riusciti a riportare alla calma i contendenti, rendendoli edotti delle loro facoltà di legge.