Comincia la settimana di “Garibaldi”: sabato torna la Cuccagna

A Cesenatico comincia la settimana della “Festa di Garibaldi”, uno dei momenti clou di tutta l’estate, che unisce tradizione e divertimento. L’inizio sarà dei più suggestivi con lo storico “Palio della Cuccagna” tra i quartieri in programma sabato 3 agosto alle 20.30. I dieci rioni della città – Villalta, Borella, Cannucceto, Peep/Madonnina, Ponente, Valona, E’ Mont/Levante, Boschetto/Villamarina, Sala e Bagnarola – si sfideranno con cinque cuccagnotti per squadra pronti a provare la scalata ai 14 metri del palo di grasso. . Il vincitore si aggiudicherà un premio in denaro e un premio culinario che consiste in salumi e formaggi appesi alla Cuccagna.

la sfida del Palio della Cuccagna di Garibaldi sarà preceduta dal corteo delle squadre accompagnate dagli sbandieratori, musici e uomini d’arme di Terra del Sole.

Domenica 4 agosto alle 9.15 parte invece il corteo storico con le autorità e i Garibaldini accompagnato dalla Banda “Città di Gradara”. Il corteo partirà dal Municipio e attraverserà corso Garibaldi per giungere al monumento eretto all’Eroe, in Piazza Pisacane, il primo costruito in tutta Italia ed uno dei rari in cui Garibaldi non è raffigurato a cavallo. Si prosegue sul porto canale lato levante con la visita alla vecchia casa sul porto, ove riposò Anita Garibaldi, quindi il corteo sosterà davanti al cippo in Piazza Ciceruacchio per il saluto ufficiale ai partecipanti del Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e della Presidente dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini Raffaella Ponte. Poi, sarà la volta del momento più suggestivo: l’escursione a bordo delle motonavi, che imbarcheranno la banda Città di Gradara e i garibaldini e i cittadini o turisti che vorranno partecipare, seguite dalle barche storiche dalle variopinte vele al terzo, per il lancio di corona tra i flutti a ricordo dell’evento. La manifestazione si concluderà alle ore 22.00 di domenica 4 agosto, sulla spiaggia libera antistante Piazza Costa, con il grande spettacolo di fuochi d’artificio musicali sull’acqua. Lo spettacolo, realizzato da Martarello Group con il supporto della Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico, durerà all’incirca 25 minuti e seguirà le note musicali di 6 famosi brani internazionali.