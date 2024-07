Spacciatori ed ubriachi alla guida nel weekend dei Carabinieri

Dieci le persone che a cui sono state contestate violazioni amministrative perché sorprese in possesso di sostanze stupefacenti. È il caso di un 22enne e di un 21enne controllati in viale Colombo, qui è stato fermato anche un 48enne a cui sono stati sequestrati 6 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish. Un 44enne controllato in piazza Costa ha consegnato invece 2 grammi di hashish. Due spinelli confezionati con hashish sono stati consegnati da un 24enne fermato in viale delle Nazioni, al confine con Gatteo Mare. In viale dei Giardini del mare un 20enne ha consegnato 1 grammo di marjiuana, mentre un 25enne è risultato averne con sé 2 grammi. Un 16enne controllato in piazza Ugo Bassi ha consegnato 10 grammi di hashish.