Agostini dona al sindaco la maglia rosa e la maglia gialla di Tadej Pogacar

“Sono molto felice ed emozionato per questo dono che non è solo per me, ma per tutta la città. Cesenatico – ha detto il sindaco – è parte della storia del grande ciclismo mondiale, in primis per Marco Pantani e adesso anche per aver ospitato la partenza di una tappa del Tour. Ringrazio infinitamente Andrea per questo regalo. Qualche anno fa lo abbiamo nominato ambasciatore dello sport di Cesenatico e la sua carriera sta proseguendo proprio così, portando in giro per il mondo il nome della nostra città insieme ai suoi successi”.