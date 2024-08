Protesta dei balneari, il 9 agosto ombrelloni aperti solo dalle 9,30

Per adesso niente sciopero, ma solo un’azione simbolica: venerdì 9 agosto, le attività aderenti al Sindacato Italiano Balneari (praticamente tutte) terranno chiusi gli ombrelloni per protesta aprendoli soltanto alle 9.30 del mattino. Si tratta, per il momento, solo di una minaccia che si concretizzerà se il Governo e il Parlamento, per quella data, non annunceranno novità significative. E se il Governo continuerà ad essere latitante, lunedì 19 agosto gli ombrelloni saranno aperti solo dalle ore 10,30.