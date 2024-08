Basket 3×3, oggi e domani in piazza Costa le Estathé Italia Finals

Dopo 130 tappe giocate in tutta Italia, oggi e domani a Cesenatico andranno in scena le Estathé 3×3 Italia Finals, l’atto conclusivo dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Un tour di 2 mesi, partito da Alba a fine maggio, che ha toccato 19 Regioni italiane e che a Cesenatico si concluderà con l’assegnazione dei titoli di Campioni d’Italia 3×3. Un percorso di grande successo che ha coinvolto migliaia di atleti, a dimostrazione di come il 3×3, che ha fatto il suo debutto come disciplina ai Giochi Olimpici di Tokyo, sia in continua ascesa e apprezzato da un ampio pubblico, dai bambini alle famiglie, uomini e donne.

Nella località romagnola, nella suggestiva cornice di Piazza Andrea Costa, si sfideranno i migliori ballers d’Italia per la conquista dello Scudetto 3×3 Open (maschile e femminile) e di un importante montepremi. La squadra vincitrice del Torneo Maschile si aggiudicherà anche un pass per la tappa di Shanghai (Cina) del FIBA 3×3 World Tour, il tour 3×3 più importante al mondo, in programma il 21 e 22 settembre.

Nella giornata di oggi (venerdì) si disputerà il Challenger per determinare le ultime squadre che si qualificheranno alle Finals di sabato. Il 3 agosto, alle ore 10.30, la Presentazione delle Fasi Finali in cui interverranno Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, Maurizio Bertea, Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro, e Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport.