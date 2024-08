Il sindaco di Forlì Zattini é malato: “Ho un ospite indesiderato…”  

“Sono qui in duplice veste: da un lato quella di sindaco, con la soddisfazione per un ospedale che è un eccellenza non solo per la città, ma anche per la regione e la nazione, dall’altro perché ho un ospite indesiderato”.

È la dichiarazione, a sorpresa e senza ulteriori precisazioni sulla natura di questo “ospite”, fatta ieri mattina dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, durante la cerimonia di presentazione, all’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di due nuove Camere Gamma e di una risonanza magnetica nucleare.

“A breve, perciò – ha aggiunto Zattini – andrò a visitare da paziente e non da sindaco la nuova risonanza magnetica. Ho la fortuna, per contrastare il problema, di essere nel posto migliore con le persone migliori e la tecnologia migliore. Questo mi permette di sentirmi a casa mia e a mio agio, in un percorso che so apprezzato da tanti concittadini. Dunque avanti così dato che Forlì ha avuto ed avrà una sanità di assoluta eccellenza”.