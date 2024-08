Sfilata storica e fuochi d’artificio: oggi si celebra Garibaldi

Si concludono oggi (domenica) le celebrazioni per la festa di Garibaldi. Si parte alle 9.30 con la sfilata storica dei Garibaldini: partecipano le autorità cittadine e la banda musicale di Città di Gradara. Il corteo partirà dal Municipio e attraverserà corso Garibaldi fino al monumento dedicato a Garibaldi in Piazza Pisacane, il primo in Italia a non raffigurarlo a cavallo.

Seguiranno visite alla vecchia casa sul porto, dove Anita Garibaldi riposò, e al cippo in Piazza Ciceruacchio, dove il Sindaco Matteo Gozzoli e l’avvocato Filippo Raffi saluteranno ufficialmente i partecipanti.

Successivamente, si terrà un’escursione a bordo di motonavi e barchine storiche, con la banda di Gradara e i partecipanti che lanceranno una corona in ricordo dell’evento.