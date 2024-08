Grande partecipazione per i laboratori serali del Museo della Marineria

Sono stati un grande successo i laboratori serali del Museo della Marineria rivolti a bambine e bambini dai 5 ai 12 anni e organizzati ogni martedì sera: oltre 130 partecipanti complessivi con l’attivazione di un secondo laboratorio ogni sera per poter accogliere tutte le richieste di partecipazione. Il programma di questa estate è stato molto apprezzato, con la caccia al tesoro all’interno del Museo, il laboratorio per la costruzione di una bussola, la realizzazione di un pannello con i principali nodi marinareschi, l’osservazione di microrganismi marini attraverso microscopi e tanto altro.

I laboratori non si fermano e andranno avanti tutto il mese di agosto fino a martedì 3 settembre. Dopo il grande successo verrà riproposta la caccia al tesoro e sono inoltre in programma i laboratori “Barche e vele: tradizione e creatività”, “Andar per mare”, “Tesori spiaggiati”, “Nodi fatti ad arte” e “Cosa c’è dentro una goccia d’acqua”. Le iniziativa sono rivolte a bambini e bambine dai 5 ai 12 anni ed è obbligatoria la prenotazione al numero 0547-79205. L’iscrizione ha un costo di € 5 per ogni partecipante.