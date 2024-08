Il 2-3 settembre alla colonia Agip il Forum Nazionale dei “Caffè Alzheimer”

A seguire verrà approfondito il tema della prevenzione nelle demenze, con la partecipazione della Prof.ssa Amalia C. Bruni, la Prof.ssa Laura Calzà e il Prof. Orazio Zanetti. In particolare, in questo pomeriggio di grande scienza per tutti, saranno trattati temi importanti come i fattori di rischio genetici e modificabili nelle demenze e la prevenzione terziaria.

Martedì 3 sarà al centro dell’iniziativa l’attività dei Caffè Alzheimer quale buona pratica di cura per il benessere della persona con demenza e della sua famiglia. Durante la giornata verranno esplorate le metodologie elaborate con l’Associazione Italiana di Psicogeriatria all’interno del Caffè Alzheimer Diffuso: un progetto promosso dalla Fondazione in collaborazione con l’AIP che vede, ad oggi, coinvolte oltre 50 associazioni che possono beneficiare di un supporto formativo e organizzativo, al fine di favorire servizi qualificati e dare continuità alle attività per le persone con demenza, anche nei luoghi con maggior carenza di risorse.

È, inoltre, previsto un focus sulla creazione di reti all’interno delle proprie comunità, tema che sarà sviluppato grazie alla collaborazione del Tecnopolo di Bologna.

Per informazioni e iscrizioni: segreteria@fondazionemaratonaalzheimer.it, 0547/91411