Polizia in azione. Due denunce per spaccio di droga

Importanti e, a volte determinanti, sono stati alcuni interventi svolti dalle volanti del Presidio di Polizia di Cesenatico di soccorso alle persone in difficoltà.

Un automobilista rimasto in panne sulla Statale Adriatica con la sua autovettura, è stato soccorso da una Volante che transitava in zona. Gli agenti, accortisi del pericolo per la circolazione stradale, si sono adoperati per mettere in sicurezza l’automobilista e per effettuare la viabilità in attesa dell’arrivo del carroattrezzi.

In un’altra circostanza, a Gatteo Mare, un equipaggio in servizio di controllo del territorio è stata fermato dai genitori di un bimbo, in vacanza presso una struttura alberghiera del posto, che per errore aveva ingerito un corpo contundente. Gli agenti hanno prestato una prima assistenza in attesa dell’arrivo dell’ambulanza che dopo i primi soccorsi sul posto, hanno provveduto a trasferire il bimbo al Pronto Soccorso.

A Valverde la problematica segnalata da numerose chiamate pervenute in primissima mattinata da parte di soggetti che, preoccupati, lamentavano la presenza di un accampamento in spiaggia libera, è stata velocemente risolta dalla volante della Polizia di Stato inviata sul posto per accertare i fatti. Sul luogo si è potuto accertare che in realtà si trattava di una unica tenda, istallata da alcuni turisti la notte, per consentire ai figli piccoli di vedere sorgere l’alba sul mare. Nulla di allarmante quindi; gli agenti hanno spiegato agli adulti, tutti residenti a Milano, ma di origine sudamericana, che era necessario smontare la tenda.

Nel corso di un servizio svolto appositamente per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, effettuato nella zona del lungo mare di Ponente, la volante del Presidio di Polizia di Cesenatico, ha rintracciato un cittadino tunisino di 20 anni, che alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi velocemente senza però riuscirci, perché è stato immediatamente fermato dagli operatori. Il comportamento reticente del soggetto, unito ai precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha indotto gli agenti a effettuare una perquisizione sul giovane che ha dato esito positivo, permettendo di recuperare, celato nelle parti intime dell’uomo, un “sasso” di hashish dal peso di oltre 43 grammi, nonché alcune banconote, da 10 e 20 euro, ritenute dagli investigatori il frutto dello spaccio di droga, già consumato poco prima dell’intervento della volante.

Dopo gli accertamenti di rito svolti sul soggetto, che ha richiesto la necessità di sottoporlo a rilievi foto dattiloscopici, poiché lo stesso non ha esibito agli agenti alcun documento che ne comprovasse l’identità, lo stesso è risultato essere colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dalla Prefettura di Bologna.

Al termine dell’attività di controllo, il 20enne è stato così denunciato all’autorità giudiziaria, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, del tipo hashish, per un peso superiore ai 43 grammi, nonché per aver violato le norme sul Testo Unico sull’Immigrazione.