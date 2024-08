Tre stranieri in arresto per possesso di documenti falsi

Durante il controllo, i militari hanno proceduto alla perquisizione personale dei tre stranieri e alla successiva perquisizione dell’autovettura, rinvenendo nel vano portaoggetti, tre carte di identità rilasciate dall’autorità straniera riportanti generalità diverse da quelle riportate sui passaporti esibiti al momento del controllo.

I tre uomini sono stati quindi accompagnati in Caserma e sottoposti ad accertamenti foto-dattiloscopici che hanno consentito di accertarne la reale identità. In seguito, tutti e tre sono stati dichiarati in stato d’arresto e trattenuti in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida, che si è svolta la mattina seguente, al termine della quale il giudice del tribunale di Forlì ha convalidato gli arresti condannando i tre stranieri alla pena di undici mesi, con pena sospesa.