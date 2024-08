Tassa di soggiorno, il Governo pensa ad un “ritocco” dell’imposta

Potrebbe essere ritoccata l’imposta di soggiorno: si parte da un importo fino a 5 euro nel caso di costo del pernottamento inferiore a 100 euro e si sale ad un massimo di 25 euro al giorno negli alberghi di extralusso (oltre 750 euro a notte).

Lo prevede una norma, ancora in fase di bozza, che potrebbe essere inserita in un prossimo decreto (forse già oggi nell’ultimo Cdm prima della pausa estiva) e che ridisegna il perimetro del balzello pagato dai turisti.

L’imposta di soggiorno potrebbe essere estesa a tutti i 7.904 Comuni italiani che vorranno applicarla, mentre oggi la possono applicare solo i capoluoghi, le unioni di comuni e i comuni turistici. Ci sarebbe, come detto, anche una rimodulazione degli importi: fino a 5 euro nel caso di costo del pernottamento inferiore a 100 euro, fino a 10 euro per una stanza tra i 100 ei 400 euro, fino a 15 euro per una sistemazione tra i 400 e i 750 euro, e si sale ad un massimo di 25 euro al giorno negli alberghi di extralusso (oltre 750 euro a notte). Inoltre, gli incassi verrebbero destinati non solo ad interventi nel settore del turismo ma anche a raccolta e smaltimento dei rifiuti.