La Polizia Locale interviene a Largo San Giacomo: allontanati 5 nordafricani

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini e del comandante Alessio Rizzo

«Siamo intervenuti a Largo San Giacomo grazie al lavoro della Polizia Locale su segnalazione dei cittadini. Si stava creando una situazione di degrado in una zona centrale della città. Come amministrazione comunale siamo impegnati al sostegno delle persone senza fissa dimora, con progetti dedicati e iniziative ma è sempre necessario tutelare e mantenere il decoro di Cesenatico. Ringrazio come sempre gli agenti per l’impegno e la professionalità», il commento dell’assessore Mauro Gasperini.

«Il fine settimana di “Garibaldi” è sempre molto intenso per Cesenatico e abbiamo impegnato le pattuglie nelle varie materie di competenza della polizia locale intervenendo nelle aree maggiormente sensibili. La pattugli anti-infortunistica nella serata di domenica è intervenuta su due sinistri stradali con i conducenti fermati per guida in stato di ebrezza. Ci sono state quattro pattuglie impegnate la sera dei fuochi per presidiare i varchi di accesso alla manifestazione e tutto è andato per il meglio con un’affluenza incredibile», il commento del comandante Alessio Rizzo.