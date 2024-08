“Sciopero” in spiaggia: domani ombrelloni chiusi dalle 7.30 alle 9.30

L’avevano minacciato e, in assenza di risposte concrete da parte del Governo, alla fine lo faranno. Domani – venerdì 9 agosto (dalle 7,30 alle 9.30) – è in programma il primo storico sciopero della categoria dei balneari che, per due ore, ritarderanno l’apertura degli ombrelloni (i lettini, però, come ogni giorno, saranno disponibili).

L’iniziativa simbolica, promossa dal Sindacato italiano balneari (Sib), sarà seguita anche a Cesenatico dove il presidente della Cooperativa Simone Battistoni, ha già annunciato che aderirà allo sciopero. Nel corso della mattinata, in tutte le spiagge, sarà distribuita anche una locandina nella quale i bagnini spiegheranno le ragioni dell’iniziativa.