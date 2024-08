“Gatozli e furmanton”, serata dialettale al Podere Salmastro

Si intitola “Gatózli e furmantòn” lo spettacolo in programma questa sera (dalle ore 21) al Podere Salmastro in via Canale Bonificazione 233.

L’associazione “Te ad chi sit e fiol”, in collaborazione con l’associazione “almAmedo” e con l’“Istituto Friedrich Schürr”, ritorna nell’arena di paglia per una serata di intrattenimento alla romagnola.

Con l’occasione si può approfittare per gustare le piade farcite del Podere. Si starà seduti sulle balle di paglia. Ingresso con offerta libera che sarà devoluta all’associazione “Qualcosa di grande per i piccoli odv”. Per informazioni sullo spettacolo, con messaggia whatsapp: Manuela 328 9492190. Per informazioni sul luogo Podere Salmastro: 379 119 5357. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.