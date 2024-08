Scuola di viale Torino: gli alunni entreranno in classe all’inizio del 2025

Proseguono spediti i lavori per la nuova scuola di viale Torino e il sindaco Gozzoli – insieme ai tecnici comunali – ha visitato il cantiere per vedere da vicino i progressi delle operazioni che proseguono a ritmo serrato. Sul posto anche il direttore lavori e i rappresentanti della ditta Scientia srl di Forlì che si stanno occupando dei lavori. La scuola – progettata per ospitare 250 alunni con dieci aule, spazi comuni, spazi per la segreteria, una nuova palestra con un campo da gioco regolare per basket e pallavolo – vedrà il termine dei lavori entro il 2024 con poi i tempi necessari per i collaudi e la sistemazione di tutti gli arredi. L’ingresso degli alunni all’interno della nuova scuola è previsto per i primi mesi del 2025.

Il cronoprogramma sta proseguendo e la scuola è in dirittura d’arrivo: è già stato realizzato il massetto per la pavimentazione ed è in corso l’installazione degli infissi. All’interno della palestra sono visibili i due canestri, con la realizzazione degli spogliatoi a buon punto. I tecnici comunali sono al lavoro per pianificare gli interventi nell’area verde estera che renderà la scuola un gioiello nel cuore di Cesenatico. Per quanto riguarda gli arredi, funzionali e scelti ad hoc per integrarsi con l’edificio, gli ordini sono già partiti e i primi prototipi sono stati visionati.