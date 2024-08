Il Comune: “L’impatto sull’occupazione alberghiera del Tour de France è stato del 50%”

Durante l’ultima DMO sono stati presentati i dati relativi al primo semestre del 2024 con un’analisi del brand Cesenatico sia per quanto riguarda la reputazione online che per quanto riguarda le presenze e l’occupazione alberghiera e delle altre strutture. Il periodo preso in esame è interessante per due motivi: il mese di maggio è stato quello dei grandi eventi sportivi internazionali – Triathlon Challenge, Nove Colli e Spartan Race – e della partenza della tappa del Tour de France che è andata in scena domenica 30 giugno.

Per quanto riguarda i dati relativi al mese di maggio sono diverse le voci che saltano all’occhio: in primis il + 58% di presenze straniere rispetto al 2019 secondo i dati ufficiali diramati dalla regione Emilia-Romagna; inoltre, la crescita degli arrivi di +75% sempre rispetto all’ultimo anno prima dell’emergenza sanitaria. Gli arrivi in totale sono stati 70.841 con 307.030 presenze e una permanenza media di oltre 4 giorni. Le presenze degli italiani hanno toccato il + 40% rispetto al 2019.

Stringendo invece la lente sul mese di giugno impreziosito dalla tappa del Tour de France il dato più importante si registra per quanto riguarda l’impatto sull’occupazione media delle camere con il dato di saturazione che ha raggiunto l’85% con un + 50% rispetto al giugno “normale” dello scorso anno. Il Tour de France ha avuto un’immensa eco anche nel mondo online. La Francia è stata il paese con più sessioni online sul portale di Visti Cesenatico rappresentando il 7,20% del traffico totale. Se si guarda la parola chiave più utilizzata per cercare la destinazione – dopo ovviamente Cesenatico – si trova “tour de france cesenatico” il segno che l’intera località è stata a lunga identificata con l’evento.

In generale nella prima parte del 2024, la crescita dei flussi di Cesenatico è superiore alla media provinciale, a quella regionale e a quella dell’ambito dei comuni della Riviera.