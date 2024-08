La replica di Fratelli d’Italia: “Il Pd ha sempre sostenuto le aste”

“L’unico imbarazzo possibile è quello, comprensibilissimo del Pd che non ha mai contrastato a livello nazionale l’applicazione della Bolkenstein al settore balneare, è alleato con Partiti che chiedono anche oggi le aste subito o, come accade in Regione, propone una legge ad hoc, in barba alla tanto contrastata autonomia differenziata”. Così Sebastiano Padovan, coordinatore comunale ed Emilio Zarrelli⁩ capogruppo in consiglio comunale di FDI, in replica agli attacchi dei sindaci di Cervia e Cesenatico, Mattia Missiroli e Matteo Gozzoli.