Controlli della Polizia negli hotel abbandonati

Gli equipaggi di Polizia impiegati in abiti civili, invece, hanno avuto il compito di monitorare anche le zone residenziali, prestando particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati predatori, controllando quei soggetti che potevano destare interesse per il loro vissuto e per il luogo in cui si trovavano al momento del controllo.

Nel corso di uno di questi servizi, sul viale Carducci, gli agenti in borghese hanno riconosciuto un cittadino tunisino clandestino, già rintracciato in una precedente operazione e denunciato per varie violazioni delle norme sugli stranieri. In questo caso dopo gli accertamenti di rito lo stesso è stato munito di provvedimento di espulsione dal Territorio Nazionale e conseguente Ordine del Questore di Forlì – Cesena di lasciare l’Italia entro sette giorni e deferito all’autorità giudiziaria per essersi trattenuto illegalmente sul territorio nazionale.

Continua la collaborazione tra gli uomini della Polizia di Stato inviati come rinforzo in Riviera per la stagione estiva e gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico.

Nei giorni scorsi sono stati attivati alcuni controlli a strutture ricettive abbandonate nonché a hotel regolari, ma che in passato avevano avuto qualche segnalazione per irregolarità varie.

Nello specifico sono stati controllati due hotel dismessi e in stato di abbandono nella zona di Valverde, dove in un caso è stato pizzicato un cittadino romeno di 50 anni, con precedenti di polizia, che si era ivi introdotto illegalmente. Raccolta la denuncia/querela della proprietaria della struttura, il romeno è stato deferito all’autorità giudiziaria per invasione di terreni od edifici.

L’altro hotel dismesso, già oggetto di attenzione da parte degli agenti della Polizia di Stato e Locale è stato invece trovato vuoto, segno che i controlli precedenti hanno prodotto risultati positivi, facendo allontanare gli occupanti abusivi.

Un hotel, situato a Ponente di Cesenatico, che era stato visitato e sanzionato l’anno passato, durante un controllo svolto sempre da parte dei Poliziotti di rinforzo in riviera e dalla Polizia Locale, per irregolarità inerenti la registrazione degli ospiti, è invece risultato in regola.

In totale sono state controllate 40 persone, tra cui anche alcuni soggetti con precedenti penali.