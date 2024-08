Il sindaco di Gatteo contesta i dati di Legambiente: “I prelievi di Arpae dicono altro…”

“Abbiamo appreso ieri dei risultati dei campionamenti effettuati da Goletta Verde di Legambiente. E siamo molto stupiti di questi esiti perché assolutamente non in linea con i prelievi di Arpae Emilia Romagna, l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell´Emilia-Romagna, che effettua regolarmente prelievi per monitorare lo stato di salute delle acque, che hanno sempre attestato valori eccellenti”.

Lo scrive in una nota il Sindaco di Gatteo Roberto Pari: “Siamo, inoltre, stupiti nell’apprendere che comuni confinanti, che ultimamente sono stati oggetto di ordinanze di chiusure della balneazione, anche se brevi, per la qualità delle acque molto inferiori alle nostre, confermino il loro stato di salute. Lo stupore aumenta se consideriamo che, stando ai dati forniti nel sito di Goletta Verde, non risultano essere stati fatti prelievi per attestare la qualità delle acque nel territorio di tali comuni confinanti”.