Wanna Marchi e la figlia Stefania a passeggio sul lungomare Carducci

Un sabato sera a Cesenatico per Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, “paparazzate” in orario aperitivo durante una passeggiata sul lungomare Carducci. Con cagnolino al seguito, le celebri ex regine delle televendite continuano a sollevare curiosità e dibattiti. In tanti, infatti – sia turisti che residenti – hanno voluto immortalare quel singolare incontro con un selfie.