Notturni alle Conserve, questa sera un concerto che guarda ad oriente

Penultimo appuntamento con i “Notturni alle Conserve” e la classica nel cuore del borgo marinaro. Questa sera (martedì 13 agosto) alle 21 ci sarà una serata che guarda ad oriente e alla sua filosofia con il quartetto Yūgen.

Costituito da Simona Cavuoto (violino), Małgorzata Maria Bartman (viola), Ulyana Skoroplyas (violoncello) e Nicola Pantani (pianoforte) porteranno in scena brani di Mahler, Schubert, e Strauss.

Yūgen è una parola giapponese che insieme a wabi, la bellezza passeggera e sabi, la bellezza della patina naturale e dell’invecchiamento, indica un’ideale antico dell’estetica giapponese intesa non come una filosofia astratta ma vissuta come parte integrante della vita quotidiana.

Yūgen è assenza di luce e assenza di oscurità che si verifica in quell’ora della giornata in cui ancora non è sera ma non è più giorno: “leggermente scuro” nel significato letterale è la sensazione insondabile di mistero, di cui non si riesce percepire chiaramente i limiti (come nell’ora del crepuscolo) che un’opera d’arte può trasmettere.