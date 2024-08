Ricercato in tutta Italia, si nascondeva in un albergo abbandonato a Cesenatico

Continuano i controlli negli alberghi e nelle strutture abbandonate, da parte degli agenti del Presidio Estivo di Polizia di Cesenatico, dove frequentemente trovano nascondiglio pregiudicati, che si rifugiano per sfuggire ai controlli di polizia.

Nella mattinata di lunedì 12 agosto, i poliziotti in servizio a Cesenatico, anche in seguito a segnalazioni dei cittadini residenti, hanno controllato alcune strutture in costruzione nell’entroterra di Cesenatico.

All’interno di una di queste costruzioni, gli agenti hanno rintracciato un cittadino marocchino, sprovvisto di documenti italiani atti all’identificazione, che non ha saputo giustificare la sua presenza in quel luogo. I poliziotti hanno accompagnato il soggetto negli Uffici del Presidio di Polizia, dove si è proceduto ad approfondire la posizione dell’uomo sul territorio nazionale, anche procedendo ai rilievi foto-dattiloscopici a suo carico.

E’ così emerso che lo straniero, un cittadino marocchino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato coinvolto in una grossa indagine nel Nord Italia condotta dalla Polizia di Stato, che ha visto coinvolti una quarantina di soggetti, per lo più di origine straniera, responsabili di plurimi reati contro il patrimonio e contro la persona, commessi nell’ultimo anno.

E’ da ritenere, pertanto, che lo straniero, vistosi braccato, aveva deciso di trasferirsi in zona, per sfuggire all’indagine in corso nei suoi confronti. In questo caso, le sue intenzioni sono state vanificate dall’intervento dei poliziotti in servizio a Cesenatico.

E’ stata, quindi, acquisita copia dell’indagine e dell’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa anche a carico del cittadino marocchino fermato a Cesenatico, al fine di procedere nei confronti dello straniero.