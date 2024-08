Celti e romani al parco di Ponente: da giovedì torna “Druidia”

Con gli eventi di “Druidia”, giunta alla decima edizione, torna per 4 giorni a Cesenatico l’epoca dei celti e dei romani.

La manifestazione rievocativa – in programma da giovedì a domenica – si svolgerà, come sempre, al Parco di Ponente dove si ritroveranno personaggi, attori e appassionati in costume per un suggestivo tuffo nel passato.

Saranno creati in pianta stabile accampamenti Celti e Romani che mostreranno la vita quotidiana degli antichi. Previsti anche spazi per bambini che potranno creare dei mosaici, fare tiro con l’arco o fabbricare scudi e spade. Da non perdere i duelli dei gladiatori e lo spettacolo di falconeria. Lungo i vialetti sarà allestito un mercatino artigianale ricco di prodotti a tema. Negli stand gastronomici oltre ai piatti tipici di pesce e di carne, ci saranno proposte vegetariane e vegane. L’ingresso al parco di Ponente e la partecipazione a spettacoli e concerti è gratuita.