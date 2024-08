Pompieri a Sala, incendio in un deposito della Tecnosonda

E’ in corso, da questa mattina, un incendio in un’azienda di Sala di Cesenatico. Dalle ore 8:30 i Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono intervenuti per domare un incendio divampato all’interno di un deposito della Tecnosonda situata in via Fossalta.

Sul posto sono state inviate quattro squadre, provenienti dai vari distaccamenti per fronteggiare l’emergenza.

Le fiamme sono state circoscritte e domate, evitando che si propagassero ad altre aree dell’azienda. Non si registrano feriti.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso.

Sul posto sono presenti anche i Carabinieri.