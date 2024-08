Valverde, 450.000 euro per il muro a difesa delle ingressioni marine

La Giunta Comunale ha approvato una delibera con l’approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un’opera di difesa dalle ingressioni marine per l’abitato di Valverde. L’intervento consiste nella costruzione di un muretto in cemento armato che coprirà un perimetro di 420 metri nel tratto di viale Carducci compreso tra via Quasimodo e via Deledda. L’importo stanziato è di € 450.000,00 finanziati interamente dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi eccezionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre del 2022. Il muretto costiero andrà a tutelare sia gli spazi pubblici che gli spazi privati che nella frazione di Valverde sono minaccia da eventi atmosferici e marini molto intensi.

Al momento sono in corso sopralluoghi per valutare le fasi progettuali future e condividere il percorso insieme agli operatori economici della zona.