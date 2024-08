Oggi ricorre l’80esimo anniversario della strage di Ponte Ruffio

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini e di Filippo Rossini, Presidente del Consiglio Comunale di Cesena

«La memoria è un valore irrinunciabile su cui basare anche il futuro di una comunità ed è sempre un’emozione e un grande orgoglio essere qui insieme al Comune di Cesena a rendere onore alle vittime di questa orrenda strage nazifascista», le parole dell’assessore Mauro Gasperini.

«La furia nazifascista che ha portato all’eccidio di Ponte Ruffio – commenta il Presidente del Consiglio comunale di Cesena Filippo Rossini – non può essere dimenticata. Siamo qui per onorare e commemorare quanti in quei drammatici anni persero la vita a causa della follia umana, quell’insensata barbarie di un regime atroce e totalitario che ha soffocato qualsiasi scintilla di umanità, di carità, di ragione. Ciascun paese, ciascuna città ha il dovere di mantenere vive le tracce della sofferenza subite dal proprio popolo. Quello della memoria è, per noi, un dovere irrinunciabile»