Incendio in un hotel, l’intervento della Polizia

In caso di liti, spesso nate per futili motivi o per l’abuso di alcool, l’azione degli uomini in divisa ha fatto sì che i dissidi tra privati siano stati risolti con una riappacificazione tra le parti in causa; è il caso dell’intervento in un ristorante della zona, per un litigio piuttosto animato tra il ristoratore e due avventori. In particolare il gestore del locale deplorava il comportamento poco consono tenuto dai due soggetti, mentre i clienti lamentavano l’aggressività del gestore e il servizio, a loro dire non commisurato al conto. La lite è stata risolta sul posto dagli agenti che sono riusciti a riportare la calma tra i contendenti e a riappacificare gli animi.

Numerosi sono stati anche gli interventi delle Volanti in aiuto alle persone in difficoltà; automobilisti rimasti coinvolti in sinistri stradali, persone cadute accidentalmente con la propria bicicletta o a piedi.

In un caso, in viale Roma a Cesenatico, la volante è stata avvicinata da alcuni giovani che avevano segnalato una ragazza da poco caduta con il suo velocipede. Gli agenti hanno costatato che la giovane era cosciente e hanno provveduto a rassicurarla e a far giungere sul posto un’autoambulanza al fine di prestare le prime cure del caso. La ragazza, che presentava varie escoriazioni, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cesena per metterle qualche punto di sutura a una ferita.

Da segnalare anche il ringraziamento apparso sulle pagine di Facebook di una signora di Cesena che ha voluto esprimere riconoscenza ai due poliziotti che la settimana scorsa, l’hanno aiutata e supportata dopo una sua rovinosa caduta in viale Carducci a Cesenatico.