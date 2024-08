Controlli in Piazza Costa: marocchino arrestato per spaccio e resistenza

Prosegue fruttuosamente l’attività di presidio della Polizia Locale in Piazza Costa, e in tutte le aree della movida cittadina.

Nella notte tra venerdì 17 agosto e sabato 18 agosto, un equipaggio della Polizia Locale ha sottoposto a controllo un gruppo di giovani nordafricani già segnalati nella spiaggia libera antistante Piazza Costa. Nella circostanza, alla vista delle uniformi, uno di questi – marocchino classe ’02 – si dava alla fuga in direzione della battigia.

Prontamente raggiunto dall’equipaggio è stato immobilizzato dopo aver opposto una forte resistenza, causando lesioni guaribili il 7 giorni a uno degli operatori. L’immediata perquisizione personale ha consentito di rinvenire sulla persona circa 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” già suddivisa in dosi, un coltello, un bilancino di precisione e 450 euro in banconote di piccolo taglio chiaramente riconducibili all’attività criminale. Contattato il PM di turno, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a PU, lesioni personali e rifiuto di declinare le proprie generalità. In seguito è stato custodito presso le camere di sicurezza della Stazione CC di Cesenatico, e la mattina seguente ne è stato convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di firma due volte alla settimana.

Nella serata precedente ad incappare nei serrati controlli della Locale era stato invece un cittadino nordafricano già destinatario di un provvedimento di espulsione e trovato in possesso di un telefono cellulare di provenienza illecita, sequestrato in attesa della restituzione al legittimo proprietario.

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini e del comandante Alessio Rizzo

«L’attività della Polizia Locale sta proseguendo in maniera attenta e fruttuosa e un ringraziamento va agli uomini e alle donne del Comando che hanno, con grande senso di responsabilità e professionalità, aderito al progetto di potenziamento dell’orario fino alle 3 di notte nei weekend», il commento dell’assessore Mauro Gasperini.

«Gli interventi di sicurezza urbana tracciano un bilancio estivo fino a qui positivo. L’attenzione della Polizia Locale è alta anche sul fronte delle attività commerciali e ricettive e sulla incidentalità stradale dove, all’ordinaria attività di controllo si affiancano interventi ad hoc per garantire la sicurezza dei cittadini e dei vacanzieri a 360 gradi», le parole del comandante Alessio Rizzo.