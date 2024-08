I marinai di Cesenatico fanno festa alla chiesa del Farneto

Torna, per il 24° anno di fila, la festa del ringraziamento dei marinai di Cesenatico alla Madonna del Farneto di Sogliano al Rubicone. Domenica 25 agosto l’azienda agrituristica Il Farneto, in collaborazione con la parrocchia di Bagnolo, organizza una grande festa dedicata al santuario della Madonna del Farneto.

Un appuntamento molto sentito non solo dagli abitanti di Sogliano, ma soprattutto dai marinai di Cesenatico e in modo particolare dai più anziani.

I pescatori, infatti, conoscevano alla perfezione dov’era il Farneto e, quando l’Adriatico era in tempesta, pregavano la Madonna ospitata sul “Monte delle Querce Farnie”. I pescatori, inoltre, facevano riferimento al Farneto per capire i mutamenti atmosferici. Vicino alla chiesetta sorgeva infatti una luce fissa che era ben visibile da Cesenatico, per avere un punto di riferimento, se ci fosse stato un cielo impetuoso sulla costa. Una storia vera che si mischia a leggenda e che, tramandata da generazione in generazione, dura da centinaia di anni