Ubriachi alla guida, tossici e ladri: i carabinieri controllano quasi 400 persone!

Undici patenti ritirate, 37 infrazioni contestate, 47 perquisizioni effettuate, 385 persone e 6 esercizi pubblici controllati. È il bilancio imponente dei giorni di Ferragosto e del week-end successivo dei controlli dei carabinieri della compagnia di Cesenatico.

Tra gli episodi più significativi, da segnalare la denuncia per furto di un 33enne che aveva rubato alcuni articoli all’“Eurospin” di via Crispi. Dopo una breve fuga è stato rintracciato nella zona di largo San Giacomo con ancora addosso la refurtiva.

Inoltre, sul territorio comunale di Cesenatico, sono stati denunciati per guida in stato d’ebbrezza una 47enne in via Saffi con nel sangue 1.38 g/l; un 21enne con 1,24 g/l; un 33enne in via Magellano con 1,21 g/l.; un 32enne in viale Dei mille con 1,54 g/l; un 27enne, in via Magellano con 1,24 g/l.; un 25enne in viale Carducci con 1,19 g/l ed una 37enne che si è rifiutata di sottoporsi al test e alla quale oltre alla patente è stata sequestrata l’auto.

Tra le persone controllate anche un 42enne senza fissa dimora, pregiudicato, che in largo San Giacomo è risultato gravato da ordine di espulsione.

Finisce nei guai per ingiustificato possesso di armi anche un 32enne fermato sulla S16 con nell’abitacolo un coltello di 23 centimetri di lama; un 22enne con serramanico di 17 centimetri in tasca ed “a spasso” per via Andrea Costa con una mazza da baseball.

Sul fronte consumo di droga segnalati un 17enne in via Del Porto a cui sono stati sequestrati 2 grammi di hashish, un 26enne in viale Carducci con 2 grammi di marijuana, un 22enne in piazza Del Monte con 6 grammi di hashish e un 22enne in auto sulla SS16 con 1,50 g di hashish.