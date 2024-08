Dopo quattro secoli Cesenatico ha detto addio ai frati francescani

Con l’addio dei frati francescani, per la comunità di Cesenatico va in archivio per sempre, dopo oltre 4 secoli, un importante pezzo di storia. A nulla infatti è servita la grande mobilitazione popolare dello scorso anno per far rimanere nella nostra città i frati francescani che, ad inizio settembre, dovranno lasciare la città.

Nei giorni scorsi si è tenuto un pranzo di saluto al quale hanno partecipato vari esponenti del mondo cattolico locale e il sindaco Matteo Gozzoli.