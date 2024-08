“Chi burdél” di nuovo in campo: due giorni di festa per aiutare Jason

“Chi burdél” di nuovo in campo per una nobile causa. L’associazione di Villalta, infatti, organizza domani e domenica una “due giorni” di festa per raccogliere fondi da destinare alla famiglia di Jason, un ragazzino di Bagnarola non più in grado di camminare, bisognoso di ricerche specialistiche, ricoverato da settimane all’Irccs di Lecco. A lui i 60 volontari e gli amici di “Chi burdél” hanno voluto dedicare la loro festa in programma nel fine settimana nell’area verde-parcheggio “Dei Platani” nella zona artigianale di Villalta di via San Pellegrino.

Gli ingredienti della festa saranno quelli di sempre, dalla gastronomia tipica alla musica dal vivo. La serata di sabato sarà allietata dagli Ape 90, dai Balla e Sorridi Band; quella di domenica da Jonny Vitali e dai Total Peppers. Tutto accompagnato da stand gastronomici, gara di torte, lotteria, pesce fritto, paella e divertimento. Il ricavato verrà devoluto al progetto “Uniti per Jason“ che è sostenuto anche dell’associazione “Tra il cielo e il mare”, di Nevio Torresi & C., impegnati negli stessi giorni in piazza Spose dei Marinai, nell’oramai tradizionale “Festival del mare”.