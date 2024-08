Domani in città il gazebo di Fratelli d’Italia per spiegare le riforme

Arriva anche a Cesenatico il gazebo di Fratelli d’Italia. Al grido di “Stiamo cambiando l’Italia”, il partito della Meloni sta girando in varie regioni d’Italia per spiegare quattro temi-cardine del programma di governo, ovvero fisco, giustizia, premierato e autonomia. L’appuntamento al gaebo è fisato per domani mattina (sabato) a partire dalle 10 del mattino in piazza Andrea Costa. Per spiegare i propri cavalli di battaglia Fratelli d’Italia schiera le sue massime cariche a livello locale e regionale. Infatti è annunciata la presenza di Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture; Stefano Cavedagna, europarlamente recentemente eletto; Alice Buonguerrieri, deputata alla Camera.