Bolkestein, il Comune di Lignano pubblica i bandi. Senza indennizzi…

Il Comune di Lignano – come sottolinea il sito “MondoBalneare.com” – ha pubblicato mercoledì scorso, sul proprio sito web ufficiale, il bando per riaffidare le concessioni balneari tramite evidenze pubbliche.

Si tratta del primo comune in Italia a pubblicare i bandi, malgrado l’assenza di indicazioni da parte dell’Esecutivo.

La gara di Lignano Sabbiadoro interessa, nello specifico, 17 concessioni demaniali tra stabilimenti balneari, bar e ristoranti, per circa 31 ettari di arenile.

Gli affidamenti avranno la durata massima di 15 anni e saranno assegnati con il criterio dell’offerta più vantaggiosa. Nello specifico, il progetto tecnico sarà considerato per un massimo di 80 punti su 100, mentre l’offerta economica vale 20 punti su 100, nel rispetto della legge regionale sulle gare delle concessioni demaniali marittime approvata lo scorso giugno. Per presentare la domanda di concessione c’è tempo fino al prossimo 7 ottobre. I bandi pubblicati dal Comune non prevedono nessun indennizzo economico per i concessionari uscenti.