“Maratona Alzheimer”, ecco le novità del tracciato per l’8 settembre

Fervono i preparativi per la “Maratona Alzheimer”, la podistica della solidarietà con arrivo nel parco di Levante di Cesenatico.

L’evento, in programma domenica 8 settembre, presenta alcune novità, come l’omologazione Fidal per il percorso della mezza maratona o come le modifiche al tracciato. Tra queste ricordiamo il transito completo della nuova ciclovia del Pisciatello ed il passaggio sulla Vena Mazzarini. Confermata la partenza da viale Mazzoni, accanto a piazza del Popolo a Cesena, il passaggio dallo stadio di Cesena e sotto il grattacielo di Cesenatico.

La gara è stata inserita anche all’interno del Calendario Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), con accesso agli atleti paralimpici di varie categorie.

Confermata anche la camminata di 16 km con partenza dalle 8.30 dallo stadio Manuzzi (ritrovo dalle 7.30) e arrivo al Parco di Levante a Cesenatico. L’iscrizione alla Grande Marcia si fa online, attraverso il sito della Maratona Alzheimer. L’iscrizione prevede una donazione di 15 euro, confermata dalla presenza del pettorale che include: iscrizione, t-shirt tecnica ufficiale Maratona Alzheimer 2024, ristori, gelato e servizio navetta (da prenotare al momento dell’iscrizione).